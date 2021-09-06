«Іноді краще жувати, ніж говорити»: Разумков про ідею Арестовича перейменувати Україну

Україна не потребує зміни назви, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Про це він сказав на брифінгу, коментуючи заяву речника української делегації Тристоронньої контактної групи Олексія Арестовича про зміну назви держави на «Русь-Україна».

«Іноді краще жувати, ніж говорити. Дійсно, Україна сьогодні потребує змін, потребує реформ, але точно вона не потребує зміни назви. Ми з вами живемо в державі Україна. Я думаю, що це влаштовує 99 відсотків наших громадян», – сказав Разумков.

Спікер зазначив, що інформації про те, що в Офісі президента готують законопроєкт про перейменування, у нього немає.

«Я впевнений, що гратися з назвою країни, з назвою держави, тим більше намагатися на цьому, вибачте за сленг, якось хайпонути, це – точно не державницька позиція. Я не знаю, в якому стані люди дають коментарі», – додав Разумков.

Раніше Олексій Арестович висловив ідею про зміну назви «Україна» на «Русь-Україна». Також він запропонував називати війну на Донбасі «русько-російською».