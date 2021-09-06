У «Слузі народу» кажуть, що не будуть висувати кандидата на виборах мера Харкова

Владна партія «Слуга народу» не висуватиме кандидатуру на виборах мера Харкова, заявив голова фракції політсили в парламенті Давид Арахамія на брифінгу 6 вересня.

За його словами, «немає сильної кандидатури, яка може боротися».

Водночас голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко припустив, що депутати міської або інших рад від «Слуги народу» можуть самовисуватися, але при цьому «вони будуть самі нести відповідальність за свою кампанію».

Верховна Рада України призначила на 31 жовтня 2021 року вибори міського голови Харкова ­– замість померлого Геннадія Кернеса.