В какой военной помощи США нуждается Украина: мнения экспертов

Украина попросила у США помощь для армии, в том числе – антиснайперские комплексы. Об этом на днях рассказал в интервью DW министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. За какой еще помощью обратились к США, член правительства не уточнил. Радио Донбасс. Реалии попросило военных экспертов составить свой список потребностей украинской армии.

Хоть госсекретарь США Энтони Блинкен и не привез во время визита в Украину антиснайперские комплексы, но по этому вопросу есть «хороший прогресс». Об этом рассказал DW Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Украина же передала США список экстренных нужд армии.

Мы получим определенное количество позиций из этого списка

«Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих расходов. Это вопрос кооперации, технических деталей. И я не сомневаюсь, что мы все это получим», – уточнил Кулеба.

Отметим, что с начала этого года снайперы действительно стали самым смертоносным оружием гибридных сил России: на их счету больше половины от общего числа жертв. По состоянию на 17 мая последняя информация о погибшем от огня снайпера была 13 мая.

Истребители в приоритете – Тарас Чмут

В самом начале российской военной агрессии украинская армия нуждалась практически во всем. Об этом нам рассказал Тарас Чмут, руководитель общественной организации «Український мілітарний центр».

Мы встретили врага армией Советского Союза образца 1988 года

«Это постсоветская техника на 99 процентов, которая нуждалась в ремонте… У нас не было даже еды, формы, обуви, средств индивидуальной защиты, вся радиосвязь была советской, даже без какого-либо шифрования. То есть, мы встретили врага армией Советского Союза образца 1988 года», – вспоминает эксперт.

За годы войны на Донбассе, говорит Чмут, Украина и самостоятельно, и с помощью международных партнеров существенно нарастила военный потенциал. Полностью закрыли потребности в средствах индивидуальной защиты, форме и обуви, средствах домедицинской помощи. А еще частично модернизировали старую технику и обновили парк украинской и иностранной техникой. Этот процесс, убежден эксперт, должен постоянно продолжаться.

В чем еще, кроме упомянутых Кулебой антиснайперских комплексов, нуждается украинская армия?

Истребительная авиация

Не принципиально: это будет F-15, F-16 или F-18. Для нас любое из решений будет правильным

«В первую очередь – это современный многоцелевой истребитель. Это та точка, в которую мы должны сейчас максимально вкладывать средства, чтобы получить качественный результат через 3-4-5 лет. Если мы можем сейчас максимально «пушить» от США получение пусть и бывших в употреблении, истребителей, при этом не принципиально: это будет F-15, F-16 или F-18. Для нас любое из решений будет правильным», – убежден эксперт.

Связь

Второе место по приоритетности Тарас Чмут отводит военной связи на ультракоротких волнах. Ее обеспечивают радиостанции Harris. Чтобы полностью перевооружить армию новой связью необходимо где-то 70-80 тысяч радиостанций УКВ-диапазона.

Вооружения и техника на море

Тарас Чмут говорит, что было бы неплохо ускорить процесс получения боевых патрульных катеров Mark 6; ВМС Украины нужны американские многоцелевые большие патрульные катеры «Циклон», которые США недавно вывели из состава своего флота; береговые радиолокационные системы освещения и разведки надводной обстановки и формирования единой системы в Азово-Черноморском регионе для точного целеуказания или под украинские, или под западные противокорабельные ракетные комплексы; получить помощь в модернизации имеющихся кораблей.

Это морские подводные системы, дроны

А еще, по мнению эксперта, Украина нуждается в подводных дронах. «Это морские подводные системы, дроны для освещения подводной обстановки и выявления интенсификации подводных объектов, борьбы с морскими минами», – уточняет Тарас Чмут.

Транспорт

По словам эксперта, армия еще нуждается в тысячах американских военных внедорожников «Хамви»: эксперт говорит, что на первых порах государство не продумало, как оптимально обеспечить их сервисное обслуживание, – но у «Хамви», убежден Тарас Чмут, есть потенциал по использованию в Украине.

ЗРК

А нужен ли ЗРК «Patriot», который хочет видеть в Украине глава Офиса президента Андрей Ермак?

Мы не потянем экономически закрытие «Пэтриотами» всех стратегических направлений

«Я считаю, что это полная стратегическая ошибка и провал Украины, если мы аккумулируем возможные ресурсы США именно в этой системе. Мы не получим тех возможностей, чтобы противостоять российской ракетной угрозе, но мы утратим все возможные средства, которые США могут выделить для Украины на эти системы, которые не совершенны, которые скорее негативно проявили себя в Саудовской Аравии против разных ракет и средств поражения. И при этом мы точно не потянем экономически закрытие «Пэтриотами» всех стратегических направлений, городов, промышленных объектов, которые у нас есть», – убежден Тарас Чмут. По его мнению, если Украина сделает ставку на эту систему ЗРК, то не хватит денег ни на модернизацию истребительной авиации, ни на развитие украинских зенитно-ракетных комплексов. А ведь они, по мнению Тараса Чмута, будут точно дешевле, и не факт, что намного хуже.

Кстати, военный эксперт Михаил Самусь считает, что наличие ЗРК Patriot может остановить Россию от проведения воздушной и сухопутной операций против Украины.

​Государство и мы – сами по себе – военный волонтер из Литвы

Бывший военнослужащий шведской армии, а теперь – волонтер из Литвы, представитель организации Blue/Yellow Йонас Охман помогает украинской армии с осени 2014 года. Деньги собирают обычные люди. Некоторые пенсионеры – по 5 евро в месяц. На своей странице в фейсбук Йонас отчитывается о разных вещах, которые передают военным.

Йонас вспоминает, что в шведской армии обеспечение было даже более чем стопроцентным. На этом фоне он испытал шок в 2014 году, когда увидел украинцев, добровольцев: в британской форме, в кедах и с советским оружием. Им надо было помогать, ведь в истории Литвы и Украины, говорит волонтер, много параллелей, касающихся сопротивления оккупации.

«Условно говоря, нам приятно дать русским «по морде», мы такие. Или помогать дать «по морде», как в Украине», – коротко поясняет мотивацию Йонас.

Волонтер говорит, что каждый день общается о потребностях армии и с украинскими военными, и с волонтерами.

В Украине государство само по себе, мы – сами по себе

«Я могу сказать, что мы то, что они просят из Америки, – мы уже даем. Конечно, мы не можем дать «джавелины». Я с удовольствием поговорил бы с министром иностранных дел, я уже это предлагал. Очень жалко, что до сих пор в Украине война происходит в разных уровнях: это государство, слабое, коррумпированное (конечно, там не все плохо), а с другой стороны – мы, волонтеры, добровольцы, которые до сих пор воюют… А государство, очевидно, не очень хочет с нами поговорить. Есть, конечно, уважение. Но я могу сказать так, что наши возможности в разных смыслах очень большие. К сожалению, в Украине государство само по себе, мы – сами по себе», – рассказывает о своих впечатлениях от сотрудничества с Украиной Охман.

Бойцы больше всего просят у нас нормальные цивильные машины, внедорожники

Волонтер обращает внимание на нюансы использования американской помощи: по наблюдениям Йонаса, военные внедорожники плохо подходят к реалиям военного Донбасса, но инертная бюрократическая система закрывает на это глаза: «Бойцы больше всего просят у нас нормальные цивильные машины, внедорожники, которые гораздо больше в разных смыслах лучше использовать именно на Донбассе. Но нет, есть «хаммер» у вас – используйте».

В чем сейчас, по мнению волонтера Йонаса Охмана, наиболее нуждаются украинские военные:

Антидронные системы и разные типы дронов

Гибридные силы России активно используют дроны для разных задач.

Это война дронов

«Это война дронов в разных смыслах. Системы есть: мы даже передадим от себя такие системы. И мы уже долгое время это делаем», – делится опытом Йонас.

Кстати, Украина разработала ударный беспилотник сродни «Байрактару»: с размахом крыльев 14 м и четырьмя ракетами. Он называется «Сокол-300» . Производители говорят, что стоимость одного аппарата не превысит 40-45 млн. грн. В феврале этого года макет украинского «Сокола» представили на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Снаряжение

Для боевых действий ночью не хватает прицелов ночного видения и тепловизоров.

Боеприпасы

Украина не имеет завода для производства патронов и снарядов

Йонас Охман говорит, что волонтеры не могут помочь ВСУ с патронами, и тема эта – очень больная: «Восьмой год войны. До сих пор Украина не имеет нормального завода для производства патронов и снарядов. В Литве, например, у нас есть три разных патронных завода. Потому что мы готовимся. Если они придут – они увидят».

Минная опасность

Каждое подразделение надо обеспечить хорошими миноискателями.

Антиснайперское снаряжение

Волонтеры помогают со снаряжением. Однако, делится опытом Йонас Охман, есть моменты, когда обеспечивать военных должно государство или международные партнеры: «Даже мне предлагали из Европы купить антиснайперские системы. Во-первых, это дорого: 50 тысяч евро и выше».

Транспорт

Машины, не скрывает эмоций Йонас, – это вечная боль. Разные машины, на которых ездят военные, каждый день нуждаются в постоянном ремонте и замене комплектующих.

Обучение и НАТО

Волонтер говорит, что необходимо отрабатывать взаимодействие разных родов войск. А еще армия нуждается в борьбе с коррупцией и реформе: волонтер удивлен, ведь есть генералы, которые до сих пор не были на передовой. И вообще, убежден Йонас Охман, НАТО должно быть намного ближе к Украине, где идет настоящая война. Хотя бы – открыть для военных в том же Харькове центр изучения иностранных языков и отправить своих наблюдателей в зону боевых действий.

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