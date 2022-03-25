Українські війська відбили 9 атак російської армії на Донбасі – штаб ООС

Протягом доби 25 березня Об’єднані сили на Донбасі відбили дев’ять нападів російських військ, повідомляє штаб ООС.

«Зокрема, українські захисники знищили вісім танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, сили протиповітряної оборони збили над Донбасом три російських літаки та три безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

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25 березня Генштаб Збройних сил України оцінив втрати російських військ приблизно у 16 100 осіб. При цьому Генеральний штаб Збройних сил РФ заявив 25 березня про загибель 1 351 російського військовослужбовця і поранення ще 3 825 у ході «спецоперації», як Москва називає війну проти України.

Український президент Володимир Зеленський 12 березня розповів про загибель 1300 українських військових від 24 лютого, коли російські військові вдерлися в Україну з кількох напрямків.

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За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, пише Time. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Тиждень тому, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових.

За умов війни оперативно перевірити інформацію, яку поширюють навіть офіційні представники тієї чи іншої сторони конфлікту, неможливо