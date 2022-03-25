Повітряні сили ЗСУ повідомляють про обстріл території свого командування у Вінниці

Російські військові обстріляли територію Командування Повітряних сил Збройних сил України у Вінниці, повідомляє пресслужба командування 25 березня.

За повідомленням, обстріл відбувся близько 16:30.

Читайте також: По дві на день: війна Росії проти України завдала руйнувань близько 60 спорудам духовного значення

«Усього рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта – влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі», – йдеться в повідомленні.

Наразі наслідки ракетного удару уточнюються.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Читайте також: Ліквідований російський генерал, хаотичні обстріли та грабунки у місцевих – Генштаб ЗСУ про війська РФ

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».