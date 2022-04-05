Генштаб ЗСУ: Росія продовжує перегрупування військ

Росія продовжує заходи з перегрупування своїх військ, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 5 квітня.

«Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Сіверському напрямку триває вивезення залізницею і військово-транспортними літаками військової техніки збройних сил РФ із території Білорусі. Водночас виявлено переміщення окремих підрозділів білоруських військ у напрямку державного кордону України, можливо, для ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони державного кордону.

У Генштабі додали, що російські війська, «зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права», продовжують застосовувати авіацію й артилерію для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури і промисловості. Так, внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, пошкоджена цистерна з азотною кислотою.

У західному військовому окрузі РФ з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації, додали у Генштабі.

«Крім того, командування збройних сил РФ намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. У Читинському суворовському військовому училищі Міністерства внутрішніх справ Росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у «спеціальній операції» за межами РФ. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до «виконання завдань» і готові до звільнення з військової служби», – йдеться в повідомленні.

4 квітня британська розвідка повідомила, що Росія продовжує спрямовувати свої сили на схід України, зокрема направляючи туди найманців із «ПВК Вагнера».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».