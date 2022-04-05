Зеленський: відведення військ РФ до позицій, які були станом на 23 лютого, «буде перемогою»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалася 24 лютого – «для нас це точно перемога». Президент сказав про це в інтерв’ю представникам українських ЗМІ, повідомляє його пресслужба.

«Я розумію, де ми, хто ми, що ми за країна, що ми втратили, що можемо втратити та що ми зберегли. Я вважаю, що відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалася 24 лютого 2022 року, – для нас це точно перемога», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що найпершою перемогою в цій війні він вважатиме збереження суверенітету України.

«Друге – я дуже хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє – не може бути жодних розмов про те, що ми дамо можливість називати Крим чиєюсь територією. Це тільки наша територія, українська територія. Щодо відтермінування цього – таке компромісне рішення. І Донбас для мене – це Україна. І те, що Росія визнала ОРДЛО чимось – ми повинні знайти вихід із цієї ситуації. Ми як Україна. Для нас збереження статусу цих територій як українських дуже важливе», – сказав голова держави.

Крім того, він заявив, що розв’язання питань Донбасу і Криму військовим шляхом коштуватиме Україні дуже дорого, і це добре розуміють насамперед наші військові. За словами Зеленського, питання окупованих територій Донбасу і Криму не варто прив’язувати до переговорного процесу з Росією щодо припинення війни і виведення російських військ із тих територій України, куди вони зайшли з 24 лютого.

«Росія має своє бачення щодо Донбасу, а Україна – своє. Тому в мене була проста пропозиція. Я вважаю, що ми не зможемо домовитися одразу за всіма пунктами. Це неможливо, навіть якщо в нас будуть перемовини», – сказав президент.

«Нашій державі потрібна міцна армія. І якщо ми хочемо найпотужніших, найдосвідченіших людей втратити через те, що «я зараз хочу», ми повинні зрозуміти, що до нас повернуться (російські сили – ред.), і вже не за два-три роки, а того ж місяця. Всі військові про це знають і про це думають. Це дуже серйозна історія», – пояснив він.

Напередодні під час поїздки до Бучі Зеленський у відповідь на запитання, чи вважає він усе ще можливим обговорення миру з Росією, відповів ствердно.

Заява пролунала на тлі вторгнення Росії в Україну і повідомлень про те, що в передмісті Києва Бучі, яке близько місяця займали російські військові, виявили тіла сотень убитих цивільних жителів. Після цього Україна і західні лідери закликали покарати Росію за воєнні злочини. Міноборони Росії відкинуло звинувачення у вбивствах мирних жителів і назвало численні фото і відеосвідчення «постановкою».