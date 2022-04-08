Росія заборонила роботу 15 міжнародних громадських організацій

Міністерство юстиції Росії виключило 15 філій та представництв іноземних неурядових організацій з відповідного реєстру, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Це рішення означає їх закриття в Росії.

До переліку потрапили, поміж інших: Amnesty International, Human Rights Watch, «Фонд Карнегі за міжнародним мир», «Фонд Фрідріха Науманна за Свободу».

«Вказані структурні підрозділи виключені у зв’язку з виявленими порушеннями чинного законодавства Російської Федерації», – заявили в російському Мін’юсті.

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Тиск на громадянське суспільство в Росії посилився після початку повномасштабної війни проти України. Зокрема, від російських медіа, які намагалися збалансовано висвітлювати події, Роскомнагляд вимагав видалити нібито «недостовірну інформацію» про війну з Україною і взагалі заборонив вживати слово «війна».

Також Росію 16 березня виключили з Ради Європи, а 7 квітня Генеральна асамблея ООН проголосувала за призупинення роботи Росії у Раді з прав людини.