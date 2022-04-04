На 3,5 млн гектарів земель неможливо провести посівну через бойові дії – Сольський

Через повномасштабну війну Росії в Україні неможливо провести посівну на 3,5 млн гектарів земель, заявив в ефірі загальнонаціонального марафону міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

За його словами, для того, щоб спростити логістику з вивезення урожаю, держава рекомендує аграріям і фермерам сіяти насамперед ті культури, тонна яких коштує дорожче, а з гектара можна зібрати менший за розмірами збір урожаю. Йдеться перш за все про соняшник, ріпак та сою.

Міністр також наголосив, що сьогодні українські аграрії повністю забезпечені насіннєвим матеріалом, а також поки що можуть брати необхідне пальне для посівної.

«Зрозуміло, що посівна тільки розпочинається, і обсяг пального треба збільшувати, але в ринковій економіці з таким ініціативним свідомим народом, як наш, особливо з фермерами, рішення буде знайдено», – запевнив Микола Сольський.

28 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, Азербайджан готовий допомогти Україні пальним для забезпечення проведення посівних робіт.

25 березня Міністерство аграрної політики України повідомило про початок сівби в 11 областях. Відомство повідомило про скорочення площі, доступної для посівної основних ярих культур, порівняно з минулим роком.