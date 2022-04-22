Україна повністю забезпечена продовольством для внутрішніх потреб – Мінагрополітики

У Міністерстві аграрної політики та продовольства запевнили, що Україна повністю забезпечена продовольством для внутрішніх потреб.

«Певне підвищення цін у березні цього року зумовлене насамперед подорожчанням логістики, адже через воєнні дії було розірвано багато ланцюгів поставок. Наразі ціни на енергоресурси більш-менш стабільні. Логістичні ланцюги відновлені. Дефіциту сировини немає. Тому за відсутності інших форс-мажорних факторів і без впливу активної фази війни ми не вбачаємо підстав для зростання цін. Навпаки, на певні сезонні продукти вони знизяться», – запевнив Тарас Висоцький, перший заступник профільного міністра.

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в березні 2022 року прискорилося до 4,5% з 1,6 % у лютому.

За даними Мінагрополітики, крахна повністю забезпечена для своїх внутрішніх потреб молоком та молокопродуктами, зерновими, зернобобовими та олійними, яйцями, м’ясом та м’ясопродуктами.

Щодо посівної, то у Мінагрополітики вказали, що Вінницька, Волинська, Закарпатська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області повністю завершили сівбу ярих культур ранньої групи.

«Майже 70% прогнозованих під ярі культури ранньої групи площ вже засіяно. Станом на 21.04.2022 року прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14 403,4 тис. га, що на 2 512,9 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га)», – йдеться в повідомленні.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш 14 квітня заявив, що війна Росії проти України може довести до бідності та голоду одну п’яту населення Землі.

Раніше президент України Володимир Зеленський застеріг, що Україна не зможе експортувати продовольство в звичайних обсягах, якщо російська агресія триватиме.