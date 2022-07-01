Зеленський на форумі в Австрії розповів про «міграційне цунамі», яке може спровокувати блокування Росією моря

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту вжити заходів для розблокування Чорного моря, щоб уникнути масштабної продовольчої кризи і «міграційного цунамі».

«Росія заблокувала Чорне море – це не секрет, і в неї в заручниках тепер мільйони людей, звичайних людей в Африці, Азії, Європі. Ми всі в заручниках. Ви – у неї в заручниках. Бо якщо не зняти цю загрозу голоду, якщо не розблокувати Чорне море негайно, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне й вас, хоч Австрія розташована все-таки далеко від моря», – сказав Зеленський у зверненні до учасників фестивалю 4GameСhangers у Відні.

Крім того, він наголосив на важливості для Європи позбутися залежності від російських енергоносіїв і активніше боротися з пропагандою РФ, створити дієві спільні європейські інструменти захисту від кіберзагроз і «підкріпити міжнародне право реальним покаранням за його порушення».

«Україна дає цей шанс – зробити потрібні кроки. Україна дає цей час, щоб встигнути їх зробити. Ми зобов’язані перемогти у цій війні, розпочатій Росією, щоб надії всіх нормальних людей на мирне прогресивне майбутнє справді змогли реалізуватися… Або гра зміниться на користь Європи, або вороги демократії, свободи повірять, що гра може змінитися на їхню користь. Ми з вами маємо встигнути», – наголосив Зеленський.

Україна і західні держави звинувачують Росію в крадіжці українського зерна і блокуванні українських портів, що ставить під загрозу світові продовольчі постачання.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна в ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. А у Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.

На початку червня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не перешкоджатиме вивезенню зерна з України. Він запропонував зробити це через окуповані Росією порти Маріуполя і Бердянська, порти, контрольовані Україною, та залізницею через Румунію, Польщу і Білорусь.