Аргентинський футболіст Ліонель Мессі 8 серпня провів останню пресконферецію у каталонському клубі «Барселона», на якій розкрив причини прощання з головним колективом у своїй кар’єрі.

«Знаю точно, що я зробив все можливе зі свого боку для того, щоб залишитися, а клубу не дозволили це зробити норми Ла Ліги (головна іспанська футбольна ліга – ред.)… Президент клубу Жоан Лапорта до останньої хвилини був упевнений, що нам вдасться підписати контракт, але раптом з’явилася нова інформація. Як сказав президент, у клубу великий борг. Керівництво просто не може з ним упоратися в такі короткі терміни. Це просто неможливо, тому мені довелося піти», – розповів багаторазовий володар «Золотого м’яча».

За словами Мессі, він хотів би «виграти ще одну Лігу чемпіонів разом із «Барселоною». «Я переконаний, що ми могли б виграти її ще один раз», – сказав аргентинець.

Він додав, що його родина вважає Берселону своїм домом. «Час, який я провів тут, був приголомшливим, але сьогодні я повинен попрощатися з усім цим. Я був тут стільки років, все своє життя, починаючи з 13 років», – нагадав Мессі.

Футболіст не виключив, що його кар’єра продовжиться у французькому ПСЖ, але додав, що наразі не має угоди з жодним із клубів.

Футбольний клуб «Барселона» ввечері 5 серпня на своєму офіційному сайті оголосив, що капітан і нападник команди, 34-річний Ліонель Мессі залишає склад каталонців.

«Попри досягнення угоди між «Барселоною» і Ліонелем Мессі і очевидний намір обох сторін сьогодні підписати новий контракт, документ не може бути офіційно оформлений через економічні та структурні перешкоди, пов’язані з нормами Ла Ліги. У зв’язку з цією ситуацією Мессі більше не виступатиме за «Барселону», – сказано в заяві каталонського клубу.

Мессі розпочав свої кроки в «Барселоні» в 2000 році, а з 2003 року виступав за основну команду. Разом із каталонським клубом аргентинець 10 разів вигравав чемпіонат Іспанії, сім раз Кубок і Суперкубок країни, чотири рази – Лігу чемпіонів і тричі – Суперкубок Європи і клубний чемпіонат світу.