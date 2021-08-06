Головне на ранок: Мессі йде з «Барселони», Блінкен зустрівся з Кулебою, Польща звинуватила Білорусь у «гібридній війні»

Польща звинуватила Білорусь у веденні «гібридної війни» через кризу з мігрантами, МОК відкликав акредитацію двох білоруських тренерів через ситуацію з Тимановською, США закликають Іран повернутися до переговорів, Блінкен зустрівся у Вашингтоні з Кулебою, Ліонель Мессі залишає іспанську «Барселону».

Польща через кризу з мігрантами звинуватила Білорусь у веденні «гібридної війни» з ЄС

Польща звинувачує Білорусь у переправленні все більшої кількості мігрантів через кордон як помсті за рішення Варшави надати притулок білоруській спортсменці Христині Тимановській. Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік заявив 5 серпня, що Мінськ «веде гібридну війну з Європейським союзом за допомогою нелегалів». Офіційні особи білоруського уряду не коментували цю заяву.

МОК відкликав акредитацію двох білоруських тренерів через спробу повернути Тимановську до Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет відкликав акредитацію двох білоруських тренерів за їхню ймовірну спробу змусити спринтерку Христину Тимановську повернутися до Білорусі з Олімпіади в Токіо. Це рішення комітет ухвалив 6 серпня, пояснивши його «інтересами добробуту» спортсменів, які все ще перебувають у Білорусі. МОК заявив, що двом тренерам, ідентифікованим як Артур Шумак та Юрій Майсевич, було запропоновано негайно залишити Олімпійське містечко, що вони й зробили.

США закликають нового лідера Ірану якнайшвидше відновити ядерні переговори

Сполучені Штати 5 серпня закликали Іран повернутися до переговорів про відновлення ядерної угоди 2015 року після того, як новий президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що шукатиме дипломатичного способу припинити санкції. Раїсі закликав скасувати санкції під час своєї інавгураційної промови 5 серпня. «Ми підтримаємо будь -який дипломатичний план, що підтримує цю мету», – сказав новий іранський лідер. Після шести раундів переговори у Відні на цю тему залишаються в глухому куті.

Блінкен зустрівся у Вашингтоні з Кулебою, який готує візит Зеленського до США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 серпня у Вашингтоні мав зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Блінкен у короткому виступі запевнив Україну в незмінності підтримки з боку США. Кулеба висловив сподівання, що майбутній візит президента Володимира Зеленського до Вашингтон виведе відносини між Україною і США на новий рівень. У Білому домі 21 липня назвали дату візиту президента України Володимира Зеленського до США. Цей візит запланований на 30 серпня.

Ліонель Мессі залишає «Барселону» після 21 року в структурі клубу

Футбольний клуб «Барселона» ввечері 5 серпня на своєму офіційному сайті оголосив, що капітан і нападник команди, 34-річний Ліонель Мессі залишає склад каталонців. У клубі заявили, що не можуть підписати новий контракт «через економічні та структурні перешкоди, пов’язані з нормами Ла Ліги». Мессі розпочав свої кроки в «Барселоні» в 2000 році, а з 2003 року виступав за основну команду.