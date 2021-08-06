Бойовики 10 разів порушували режим тиші протягом доби – штаб ООС

Російські гібридні війська 10 разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема, обстріли фіксували біля Авдіївки, Галицинівки, Південного, Водяного, що на Приазов’ї, Золотого-4, Новотошківського, Красногорівки та на Луганщині.

За даними штабу, бойовики використовували станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, артилерійські системи 122-го калібру. Поміж іншого, обстріл із застосуванням артилерійських систем 122-го калібру пошкодили сільськогосподарські угіддя та дорогу на околиці Галицинівки.

У штабі нагадують, що внаслідок обстрілу Красногорівки був поранений місцевий житель.

«Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає», – йдеться в зведенні.

Від початку доби 6 серпня у штабі не фіксували порушень режиму тиші.

Незаконне збройне угруповання «ЛНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованих ним територій. Об’єктивних доказів цьому наразі немає. Аналогічне угруповання «ДНР» не робило наразі заяв про бойові дії за попередню добу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.