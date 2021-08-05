ОГП хоче розсекретити матеріали провадження щодо Іловайська

Офіс генерального прокурора виступає за розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо Іловайських подій у серпні 2014 року.

Як повідомляє пресслужба ОГП, про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 5 серпня на зустрічі з рідними українських військовослужбовців, що загинули, потрапили в полон і зникли безвісти біля Іловайська.

«Ми ухвалили рішення про необхідність розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська. Служба безпеки України вже скерувала відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для ухвалення відповідних рішень», – сказала Венедіктова.

Вона додала, що Офіс генпрокурора наразі працює над удосконаленням свого офіційного вебсайту, де мають намір розмістити відповідний розділ, присвячений «Іловайським подіям». Там кожен зможе в будь-який час отримати інформацію про хід і результати слідства, а також ознайомитися із фотокопіями розсекречених матеріалів.

«Суспільство має знати правду», – заявила Венедіктова.

В ОГП також повідомили, що розслідування Іловайських подій триває по двох напрямках: «організація вторгнення з боку Росії і віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з числа керівництва антитерористичною операцією».

Під час розслідування допитали понад 900 потерпілих і свідків, вилучили, оглянули й дослідили понад 1600 бойових документів, обсяг матеріалів кримінального провадження складає понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу, додали у прокуратурі.

За повідомленням, у провадженні повідомлено про підозру першому заступнику начальника Генерального штабу збройних сил Росії і колишньому начальнику головного управління Генерального штабу ЗС РФ, який наразі є заступником міністра оборони Росії.

Крім того, цього тижня підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни і порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством повідомили ще двом російським генералам.

Наприкінці серпня 2014 року бійці українських сил потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними бойовиків, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики.



За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.​