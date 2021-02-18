СБУ повідомила про підозру заступникові міністра оборони Росії через Дебальцеве й Іловайськ

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії – начальнику Головного військово-політичного управління Збройних сил РФ, генерал-полковнику Андрію Картаполову, повідомляє пресслужба відомства.

Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством – у справах про захоплення Дебальцевого та «Іловайський котел».

«Андрій Картаполов у січні-лютому 2015 року, обіймаючи посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, здійснював планування і координацію дій підрозділів збройних сил держави-агресора та підконтрольних їм незаконних збройних формувань по захопленню міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів. На переконання слідчих СБУ, він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ», – повідомили в СБУ.

Крім того, йдеться в повідомленні, встановлено, що у серпні 2014 року Андрій Картаполов спільно з іншими представниками командування Збройних сил Росії: «забезпечував планування і керування російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України, брав участь в організації віроломного вбивства українських воїнів біля Іловайська під час їх виходу так званим «зеленим коридором» під надані «гарантії» керівництва РФ, забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей».

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офіс генерального прокурора.

За вчинення інкримінованих злочинів російському чиновнику загрожує довічне позбавлення волі, додали в СБУ.

Дебальцеве – місто, що за мінськими домовленостями нібито розташоване на підконтрольному Україні боці. А насправді – окуповане уже 6 років. Російські гібридні сили атакували його з 25 січня 2015 року, Дебальцеве перебувало під виснажливими артилерійськими і танковими ударами; в ніч з 15 на 16 лютого ухвалили рішення про відступ української армії; до 18-го місто було залишене.

Наприкінці серпня 2014 року бійці українських сил потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними бойовиків, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики.



За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.