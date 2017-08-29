Радіо Свобода Daily: три роки по Іловайську, а біль не вщухає

Іловайськ: біль не вщухає

У Києві біля меморіалу «Стіна пам’яті», що розташований на мурі Михайлівського собору УПЦ Київського патріархату, вшанували пам'ять загиблих в «Іловайському котлі». На захід, присвячений Героям Іловайська, прийшли матері загиблих, полонених та зниклих безвісти військових та й самі бійці, які штурмували Іловайськ і виходили з котла.

Далі декілька новин. Коротко.

У Білорусі зник 19-річний українець Павло Гриб, батько (колишній офіцер прикордонних військ України ) підозрює ФСБ Росії

Начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергія Будника затримали за хабар у розмірі 96 тисяч гривень. Його взяли під арешт та, схоже, він вже вийшов із-під варти

НАЗК тим часом підтвердило достовірність відомостей е-декларацій Петра Порошенка. За 2015 і 2016 роки агентство не виявило ознак незаконного збагачення.

Рей Вошберн їде в Україну

Американський інвестор, ресторатор, який також є джерелом фінансування для Республіканської партії у США Рей Вошберн планує візит до Києва. Цього місяця він став також і главою «Корпорації закордонних приватних інвестицій» – федерального агентства США, яке було створене за часів Холодної війни для того, щоб допомагати американським компаніям вести бізнес у країнах, що розвиваються.

В Україні ОПІК вже має портфоліо у розмірі 521 мільйон доларів США та підтримує 18 проектів у сфері фінансових послуг, сільського господарства, енергетики та в інших секторах. Інформація про те, хто такий Рей Вошберн, та чим він може допомогти Україні, зібрано тут.

Овочевий бізнес на прифронтовій території

Двоколісний візок, 50 кілограмів огірків і помідорів, розфасовані по ящиках, багато годин в чергах. Такий шлях по кілька разів на день долають фермери прифронтової Станиці Луганської. Тягнуть на своїх плечах вирощений урожай через піший пункт пропуску на окуповану територію. Там неймовірний попит на дешеві і якісні овочі. А тут можливість продати свою продукцію – часто є питанням виживання. Як працює прифронтова «овочева» економіка, журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вивчали по обидва боки лінії розмежування.

Світовому конгресу українців 50

Світовий конгрес українців відзначає в Україні своє півстоліття. Не секрет, що найскладніше сьогодні українській діаспорі в Росії, і саме її представникам потрібна допомога і підтримка українців із усього світу. Як почуваються українці в Росії, які мають проблеми і яку допомогу можуть їм надати українці з решти світу? Про це Радіо Свобода розповів Тарас Дудко, який живе у Москві 40 років.

Реформа для наймолодших

Із наближенням нового навчального року, вирішили нагадати Вам про пілотний проект реформування початкової школи, що стартує у вересні. Перше завдання пілоту – випробувати нові підходи до навчання, які з 2018 року будуть впроваджуватись в усіх українських школах. Що це за підходи та чи не загальмує реформу інертність вчителів «на місцях», читайте за лінком.

І про привід для гордості.

Принт на тканині від переселенки Альони Клочко підкорює Україну. З Донецька дівчина виїхала одразу після того, як побувала у полоні бойовиків, які ув'язнили її разом із коханим чоловіком за проукраїнську позицію.

А вистава про зустріч Тараса Шевченка з відомим афро-американським актором Айрою Олріджем у 1858 році претендує на «театральний «Оскар» у Нью-Йорку.

Не шкодуйте часу на саморозвиток!

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