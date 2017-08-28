Американський інвестор та глава ОПІК їде в Україну: хто він і що казав про Україну

Американський інвестор та віднедавна глава ОПІК Рей Вошберн їде в Україну. Хто він та яка в нього місія - про це йдеться у статті видання Даллас Ньюс «Рей Вошберн з Далласа має 29 мільярдів доларів на позики та місію посилити інтереси США в усьому світі».

Хто такий Рей Вошберн?

Рей Вошберн – інвестор з Далласа, ресторатор, який також є джерелом фінансування для Республіканської партії у США.

Цього місяця Вошберн став главою «Корпорації закордонних приватних інвестицій» (ОПІК) – федерального агентства США, яке було створене за часів Холодної війни для того, щоб допомагати американським компаніям вести бізнес у країнах, що розвиваються.

Вошберн не є диплмоатом. Але він провів 18 років у сфері управління банками. Як інвестор, він мав справу з виробничими та трубопровідними фірмами. У Далласі він відомий як власник ресторанів «Mi Cocina» та висококласного торгового центру «Highland Park Village».

Після виборів, під час перехідного періоду Вошберн регулярно відвідував вежу Трампа та радив обраному президенту щодо нових призначень.

​Що Вошберн казав про Україну?

У неділю Вошберн вирушив разом з міністром енергетики США Ріком Перрі до Казахстану на міжнародну енергетичну виставку. Звідти вони прямують до України, де зустрінуться з президентом України Петром Порошенком.

«Чим більш енергетично незалежними вони стають, тим менш залежними вони стають від Росії, – сказав Вошберн. – Прямо зараз росіяни можуть перекрити трубопровід і зробити цю зиму дуже холодною для України».

Чим займається ОПІК?

ОПІК має близько 21,5 мільярда доларів США у якості кредитів та позикових гарантій компаніям, що займаються бізнесом у майже 100 країнах. При цьому, корпорація має повноваження залучити до 29 мільярдів доларів. «Ми маємо близько 7 мільярдів доларів для того, щоб вийти і шукати проекти. У нас є реальна можливість зробити певні речі», – сказав Вошберн.

Конгрес надає на ОПІК 68 мільйонів доларів на рік, а ОПІК отримує достатньо доходів для того, щоб надсилати близько 250 мільйонів доларів на рік до скарбниці США.

З моменту свого заснування у 1971 році місія ОПІК полягала у тому, щоб підштовхнути країни, що розвиваються, до більш сприятливого напрямку, використовуючи м’яку силу для досягнення зовнішньополітичних цілей – використовувати приватний сектор для посилення інтересів США.

«Наше все – це стабільна економіка, яка створює стабільні уряди», – каже Вошберн.

Однак є й критики, які пропонують закрити агентство. Зокрема, Heritage Foundation закликає до приватизації.

Чим займається ОПІК в Україні?

В Україні ОПІК вже має портфоліо у розмірі 521 мільйон доларів США та підтримує 18 проектів у сфері фінансових послуг, сільського господарства, енергетики та в інших секторах. Корпорація надала позики фермерам та видала страхування політичних ризиків для того, щоб допомогти Україні купувати та зберігати газ, а також модернізувати залізниці.

Наступного місяця комітет розгляне прохання про допомогу у створенні об’єкта для відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження навколо ЧАЕС. Це передбачає надання 250 мільйонів доларів США на проект на 410 мільйонів доларів, який дозволить Україні зберігати 169 тисяч тонн відпрацьованого палива на рік – і зменшить залежність від Росії за цю послугу.