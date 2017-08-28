Спійманий на хабарі генерал поліції, взятий під арешт, вийшов із-під варти – агентства

Начальник Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергій Будник, що був затриманий за одержання неправомірної вигоди і взятий судом під варту з можливістю внесення застави, вийшов зі слідчого ізолятора, повідомляють агентства з посиланням на силовиків.

Зокрема, як інформує агентство «УНІАН», речник заступника міністра юстиції Юрій Маслак повідомив, що генерал вийшов із СІЗО о 15.10.

Агентство «Українські новини», зі свого боку, з посиланням на «джерело у правоохоронних органах» пише, що Будник вніс заставу і вийшов із СІЗО близько 17.00.

Раніше в понеділок Генеральна прокуратура України повідомила, що начальникові Департаменту поліції охорони Національної поліції України, затриманому за одержання неправомірної вигоди, Печерський районний суд Києва ще 25 серпня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 128 тисяч гривень.

Минулого тижня ГПУ, Нацполіція і Служба безпеки України повідомили, що 22 серпня під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди затримали керівника Департаменту поліції охорони генерала поліції третього рангу Сергія Будника. За тими повідомленнями, в рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що посадовець поліції, крім офіційних платежів за фізичну охорону, через посередника вимагав у киянина додатково передавати йому щомісяця неправомірну вигоду у сумі понад 80 тисяч гривень. Слідчі з’ясували, що з червня цього року посадовець отримав понад 170 тисяч гривень. 23 серпня Будникові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди – або у великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).