Спійманого на хабарі генерала поліції взяли під арешт – ГПУ

Генеральна прокуратура України повідомила, що начальникові Департаменту поліції охорони Національної поліції України, що був затриманий за одержання неправомірної вигоди, ще 25 серпня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 128 тисяч гривень.

Такий самий запобіжний захід Печерський районний суд Києва обрав і посередникові в отриманні хабара, мовиться в повідомленні.

Минулого тижня ГПУ, Нацполіція і Служба безпеки України повідомили, що 22 серпня під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди затримали керівника Департаменту поліції охорони генерала поліції третього рангу Сергія Будника. Тоді ж був затриманий і посередник у тій оборудці. За тими повідомленнями, в рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що посадовець поліції, крім офіційних платежів за фізичну охорону, через посередника вимагав у киянина додатково передавати йому щомісяця неправомірну вигоду у сумі понад 80 тисяч гривень. Слідчі з’ясували, що з червня цього року посадовець отримав понад 170 тисяч гривень. 23 серпня Будникові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди – або у великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), посередникові – за статтями про пособництво в тій самій дії.