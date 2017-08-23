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23 Серпень 2017, Київ 07:21
Новини | Політика

Силовики затримали на хабарі генерала поліції Будника

Генерал Сергій Будник, архівне фото, 2013 рік

Українські правоохоронні органи повідомляють про затримання 22 серпня під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди керівника департаменту поліції охорони Сергія Будника. Про це повідомили у поліції, СБУ та Генпрокуратурі.

Спецоперацію провели оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно з працівниками Служби безпеки України та Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що посадовець поліції, окрім офіційних платежів за фізичну охорону, через посередника вимагав у киянина додатково передавати йому щомісяця неправомірну вигоду у сумі понад 80 тисяч гривень. Слідчі з’ясували, що з червня цього року посадовець отримав понад 170 тисяч гривень.

Слідчі готують повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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