Вистава про Шевченка претендує на «театральний «Оскар» у Нью-Йорку

Виставу заснованої українцями мистецької групи «Яра» з Нью-Йорка номінували на престижну премію. Театральне дійство присвячене зустрічі українського поета Тараса Шевченка з відомим афро-американським актором Айрою Олріджем. Премію New York Innovative Theater Awards називають «Оскаром» для малих експериментальних театрів у Нью-Йорку», тому вихід до її фіналу цієї п’єси має величезне значення для популяризації української культури у світі, стверджують театральні експерти. Проте частина з них зазначає, що на 27-й рік української Незалежності значна частина роботи з популяризації України та її культури досі лежить на діаспорі, тоді як митці з України та уряд, на думку експертів, недопрацьовують у цьому напрямку.

Про факт знайомства Тараса Шевченка з відомим афро-американським актором Айрою Олріджем, яке відбулося у 1858 році під час гастролей Олріджа Росією, донедавна мало хто знав: як в Україні, так і у США. Однак керівник мистецької групи «Яра» (Нью-Йорк) Вірляна Ткач та актор групи Джеремі Тарді поклали зустріч Кобзаря та американського актора в основу своєї вистави «Темні ночі, ясні зорі». Після Революції гідності група «Яра» презентувала цю свою роботу в Києві, а цього року – вистава потрапила до фіналу престижної премії New York Innovative Theater Awards, яку ще називають «Оскаром» для малих експериментальних театрів».

Вірляна Ткач на прохання Радіо Свобода розповіла про історію створення цієї вистави.

«Я зустріла дуже гарного актора ­– Джеремі Тарді. Він брав участь у нашій інтерпретації «Лісової пісні» Лесі Українки – він грав Лукаша. Якось ми розговорилися, і я сказала: знаєш, є цікава тема, я десь це чула, про зустріч Шевченка та Олріджа. Ми почали про це говорити. І якраз була нагода: Нас американське посольство в Україні попросило щось зробити про Шевченка. Я кажу: «Слухай, Джеремі, якби ти хотів з нами попрацювати – ми би почали це робити». І ми почали багато читати про Олріджа, про Шевченка, Джеремі Тарді приїздив до мене. І ми зробили це спершу «на столі», а потім – на репетиції», – розповіла театрал з Нью -Йорка.

Остаточні підсумки конкурсу на здобуття премії підбиватимуть у вересні, однак вже зараз робота українсько-американської мистецької групи про Шевченка потрапила до числа номінантів одразу за двома категоріями: «Найкраща оригінальна музика» (її автор і виконавець – Юліан Китастий) та «Найкращий актор» (Джеремі Тарді).

«Зараз це – номінації. Назвали маленький список найкращих, і ми туди потрапили, а це вже висока оцінка нашої вистави і нашої роботи», – пояснює композитор Юліан Китастий.

Гурт «Яра» системно популяризує українську культуру в світі, і вистава про Шевченка та Олріджа є лише одним із багатьох елементів цієї роботи, таку думку висловив Радіо Свобода театральний критик Олег Вергеліс.

«Лідерка гурту «Яра» Вірляна Ткач відіграє величезну роль для популяризації української культури і тут, в Україні, і за океаном. Пригадаймо виставку до дня народження Леся Курбаса або виставу на «Гогольфесті»: «Тичина, Жадан і Собаки». Нова робота, на мою думку, буде тепло прийнята в Україні. Я не кажу зараз про її художню вартість. Але тут присутня і велика просвітницька місія, адже це історія про долю двох людей, які були, виявляється, знайомі. У світі, де все з’їдає політика, ця постать (Олріджа – ред.) наразі не дуже відома. Але добре, що так званий «Оскар» для малих театральних гуртів» віддають саме українській темі», – підсумовує експерт.

Саме діаспора є лідером творення «культурної дипломатії» України – експерт

Культуролог Наталія Мусієнко, зі свого боку, називає виставу гурту «Яра» та її номінування на премію у США елементом «української культурної дипломатії». Але додає, що такою дипломатією має займатися не одна лише українська діаспора, а й митці та уряд України.

«Це все – культурна дипломатія. Кожен маленький чи великий крок у цьому напрямку Україні дуже потрібен, бо важливо, щоб нас знали. Так, багато людей знають, що існує така країна Україна, але саме просування через культуру дає позитивний та цікавий імідж, а не лише в політичних сюжетах чи у корупційних скандалах, якими більшість американців щодо України не цікавляться. В них – своїх зараз досить. А от культурні події – це прекрасно, чудово, це можна вітати. Саме діаспора є лідером творення культурної дипломатії України», – стверджує культуролог.

При цьому Наталія Мусієнко сподівається, що роль держави в українській культурній дипломатії зростатиме, що частину цієї роботи візьмуть на себе новостворений Український інститут культури та культурні діячі з України, а не лише представники діаспори.

Айру Олріджа експерти називають одним з найвизначніших інтерпретаторів Шекспіра в ролі Отелло (багато хто вважає його найкращою роллю Олріджа) він показував внутрішню еволюцію свого героя; спокій, пластичність, м'якість змінювалися в його грі бурхливою, неприборканою емоційністю. Олрідж володів винятковою здатністю перевтілення, при цьому він використовував складний грим, що змінював колір його шкіри. З Тарасом Шевченком він зустрівся у 1858 році під час своїх гастролей у Російській імперії.