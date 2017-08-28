У Києві біля меморіалу «Стіна пам’яті», що розташований на мурі Михайлівського собору УПЦ Київського патріархату, вшанували пам'ять загиблих в Іловайському котлі у війні з Росією. На захід, присвячений Героям Іловайська, прийшли матері загиблих, полонених та зниклих безвісти військових. У заході також взяли участь бійці, які штурмували Іловайськ і виходили з котла. Наприкінці серпня 2014 року бійці українських підрозділів потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Російсько-гібридні сили (були залучені регулярні частини Збройних сил Росії) обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За даними Генпрокуратури України, внаслідок цих подій загинули 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 300 потрапили у полон. Головна військова прокуратура України передала матеріали розслідування воєнних злочинів щодо Іловайська до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.