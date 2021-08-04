Ще двох російських генералів підозрюють у вбивстві українських військових в «Іловайському котлі» – ОГП

Двом генерал-полковникам збройних сил Росії повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, повідомили в Офісі генерального прокурора.

«За даними слідства, начальник головного штабу сухопутних військ – перший заступник головнокомандувача сухопутних військ збройних сил РФ (з січня 2015 року – заступник начальника генштабу ЗС РФ) і начальник центрального комадного пункту генштабу збройних сил РФ у серпні 2014 року, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, нехтуючи людським життям, з метою досягнення своєї мети щодо окупації частини Донецької і Луганської областей України, організували та здійснили віроломне вбивство українських захисників біля Іловайська під час їх виходу з оточення так званим «зеленим коридором», безпечність якого гарантувалася ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, протягом 2014 – 2015 років підозрювані, за попередньою змовою з іншими високопосадовцями збройних сил Росії, здійснюючи керівництво підрозділами російських регулярних військ і незаконних збройних формувань, вели агресивну війну проти України, в результаті чого порушили її територіальну цілісність.

На даний час вирішують питання про оголошення вказаних осіб у розшук, додали в Офісі генпрокурора.

У лютому цього року Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії – начальнику Головного військово-політичного управління Збройних сил РФ, генерал-полковнику Андрію Картаполову, зокрема у справі про «Іловайський котел».

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