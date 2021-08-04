Ще двох російських генералів підозрюють у вбивстві українських військових в «Іловайському котлі» – ОГП

Двом генерал-полковникам збройних сил Росії повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, повідомили в Офісі генерального прокурора.
«За даними слідства, начальник головного штабу сухопутних військ – перший заступник головнокомандувача сухопутних військ збройних сил РФ (з січня 2015 року – заступник начальника генштабу ЗС РФ) і начальник центрального комадного пункту генштабу збройних сил РФ у серпні 2014 року, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, нехтуючи людським життям, з метою досягнення своєї мети щодо окупації частини Донецької і Луганської областей України, організували та здійснили віроломне вбивство українських захисників біля Іловайська під час їх виходу з оточення так званим «зеленим коридором», безпечність якого гарантувалася ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.
За даними ОГП, протягом 2014 – 2015 років підозрювані, за попередньою змовою з іншими високопосадовцями збройних сил Росії, здійснюючи керівництво підрозділами російських регулярних військ і незаконних збройних формувань, вели агресивну війну проти України, в результаті чого порушили її територіальну цілісність.
На даний час вирішують питання про оголошення вказаних осіб у розшук, додали в Офісі генпрокурора.
У лютому цього року Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії – начальнику Головного військово-політичного управління Збройних сил РФ, генерал-полковнику Андрію Картаполову, зокрема у справі про «Іловайський котел».Наприкінці серпня 2014 року бійці українських сил потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними бойовиків, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики.
За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.
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