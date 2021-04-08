ОГП: Україна відправила до Гааги повідомлення щодо Іловайської трагедії і оборони ДАП

Офіс генпрокурора відправив до Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення щодо фактів вбивства українських військових під час Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту, повідомила у четвер пресслужба відомства.

Йдеться, зокрема, про повідомлення «щодо серйозних порушень міжнародного гуманітарного права з боку представників Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань на Донеччині», вказує сайт ОГП.

«Прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора зібрали факти та докази, що підтверджують віроломне вбивство та поранення українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19-21 січня 2015 року. Інформаційне повідомлення підготовлене на основі матеріалів кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказів. Віроломні вбивства та поранення військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань України відбувались на тлі гуманітарних домовленостей», – йдеться в повідомленні.

В ОГП наголошують, що «віроломне вбивство в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином та порушує статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949, що забороняє «вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства».

У грудні 2019 року прокурори вже передавали до МКС інформацію щодо позасудових страт українських військовослужбовців під час подій в районі Іловайська.

За даними ОГП, загалом до Міжнародного кримінального суду Україна скерувала 19 звернень з фактами порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

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Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Останні українські воїни вийшли із території летовища в ніч на 23 січня 2015 року. Але ще кілька днів на цій території тривали окремі бої з метою врятувати поранених, які могли лишатися тим. За стійкість, яка в багатьох викликала подив, оборонців аеропорту назвали «кіборгами».

За останніми наразі офіційними даними, при обороні ДАПу загинули 109 український бійців, були поранені 446, зникли безвісти – 6.

В оточення під Іловайськом на Донеччині бійці сил антитерористичної операції на Донбасі потрапили наприкінці серпня 2014 року. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними сепаратистів, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики.

За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.