Бойовики обстріляли Красногорівку, поранено цивільного – голова обласної ВЦА

Вранці 5 липня бойовики обстріляли Красногорівку Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
За його інформацією, прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці та поранений місцевий житель 1965 року народження.
«На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події», – додав він.
Бойовики «ДНР» у свою чергу повідомляють про нібито обстріл українськими військовими житлових кварталів Старомихайлівки.
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