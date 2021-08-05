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Бойовики обстріляли Красногорівку, поранено цивільного – голова обласної ВЦА

За інформацією Кириленка, прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці та поранений місцевий житель 1965 року народження

Вранці 5 липня бойовики обстріляли Красногорівку Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його інформацією, прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці та поранений місцевий житель 1965 року народження.

«На місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події», – додав він.

Бойовики «ДНР» у свою чергу повідомляють про нібито обстріл українськими військовими житлових кварталів Старомихайлівки.

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