Бойовики 7 разів порушили режим тиші в понеділок – ООС

Російські гібридні війська сім разів порушили режим тиші за добу 2 серпня, йдеться в повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил.

Зокрема, у штабі фіксували обстріли біля Опитного з мінометів 82-го калібру, Причепилівки, Світлодарська зі станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Південного та Новолуганського бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів.

«Поблизу Оріхового російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні.

Від початку доби 3 серпня у штабі зафіксували три порушення режиму припинення вогню: біля Золотого-4, Світлодарська та Луганського. За даними штабу, внаслідок цих обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

Незаконні збройні угруповання, своєю чергою, звинуватили Збройні сили України в обстрілі окупованих ними територій. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.