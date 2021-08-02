Донбасс. Главное за день: Грызлов в оффлайне, Луганск без «комендантского часа»

Коротко о главных событиях 2 августа, которые важны для украинского востока.

Грызлов предлагает встретиться в оффлайне

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступает за очное заседение ТКГ в Минске. Он считает, что это поможет повысить результативность переговоров. Ранее, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил что украинская делегация не поедет в Минск, т.к. Беларусь находится под влиянием России и там доминирует антиукраинская риторика. Уже полтора года встречи ТКГ проходят по видео.

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 1 августа. Сегодня – 3 нарушения. Боевых потерь нет. Об этом сообщает штаб ООС. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

В ОРЛО до 1 октября отменили «комендантский час»

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа. По информации правозащитников, в течение двух месяцев в ОРЛО планируют провести массовые агитационные мероприятия под эгидой партии «Единая Россия». Крупнейшим мероприятием будет празднование Дня шахтера в конце августа.

Красногоровка празднует

Город отметил 7-ю годовщину освобождения от российских гибридных формирований. Об этом сообщает Марьинская военно-гражданская администрация. В парке культуры и отдыха имени Шевченко состоялось торжественное мероприятие «Вольный город» с участием жителей, гостей города и военнослужащих.

Состояние пострадавших шахтеров

Шестеро горняков, пострадавших в результате взрыва на шахте в Покровском районе, остаются в тяжелом состоянии в больнице Краматорска. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. На северном конвейерном штреке шахты в поселке Удачное Покровского района 31 июля произошел взрыв. Пострадали 10 горняков. Один из них умер в больнице.

И еще в регионе

Культурно-туристический центр «Вежа» приглашает на художественную выставку «Мариуполь. Город с идентичностью». Восемь художников представят свои работы в разных стилях, жанрах и масштабах, сообщает пресс-служба городского совета. Выставка будет работать до 11 августа. Вход свободный.

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