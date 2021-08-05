За добу на Донбасі – вісім порушень режиму тиші, один український військовий травмований

Російські гібридні війська вісім разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема, обстріли фіксувалися біля Павлополя, Гранітного, Південного, Мирного, Новотошківського, Золотого-4. Бойовики застосовували станові та ручніпротитанкові гранатомети, артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети 120-го та 82-го калібрів, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

«Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарати типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров’я – задовільний», – йдеться в зведенні штабу.

З початку доби на фронті зафіксували одне порушення режиму тиші – біля Авдіївки з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. За даними штабу, за поточну добу ніхто з українських військових не постраждав.

«На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – додають у штабі.

Незаконні збройні угруповання звинувачують Збройні сили України в обстрілі окупованих ними територій. Об’єктивних підтверджень цих заяв немає.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.