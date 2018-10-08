Видання France Football оголосило претендентів на «Золотий м’яч-2018»

Видання France Football назвало 30 претендентів на приз найкращому футболісту Європи «Золотий м’яч-2018».

Найбільше в списку представників іспанського «Реалу», переможця Ліги чемпіонів попереднього сезону. За нагороду боротимуться одразу вісім гравців клубу з Мадрида: Гарет Бейл, Карім Бензема, Тібо Куртуа, Іско, Марсело, Лука Модрич, Серхіо Рамос та Рафаель Варан.

На «Золотий м’яч» також номіновані четверо гравців іншого учасника фіналу Ліги чемпіонів, англійського «Ліверпулю»: Аллісон, Роберто Фірміно, Садьо Мане і Мохамед Салах.

Окрім того на нагороду претендують: Дієго Годін, Антуан Грізманн, Ян Облак (усі – «Атлетико», Іспанія), Едінсон Кавані, Кіліан Мбаппе, Неймар (усі – «ПСЖ», Франція), Ліонель Мессі, Іван Ракитич, Луіс Суарес (усі – «Барселона», Іспанія), Серхіо Агуеро, Кевін де Брюйне (обидва – «Манчестер Сіті», Англія), Гаррі Кейн, Уго Льоріс (обидва – «Тоттенгем», Англія), Еден Азар, Нголо Канте (обидва – «Челсі», Англія), Кріштіану Роналду , Маріо Манджукіч (обидва – «Ювентус», Італія) і Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).

Переможця оголосять 3 грудня.

Починаючи з 2008 року нагороду отримували тільки два футболіста – по п’ять разів "Золотий м’яч" вручали Кріштіану Роналду та Ліонелю Мессі.