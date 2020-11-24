Ліга чемпіонів: «Динамо» прийме «Барселону» в Києві

Київське «Динамо» прийме іспанську «Барселону» в межах четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 на НСК «Олімпійський» у Києві. У прямому ефірі гру покажуть телеканали «Футбол 1» та Volia Football 1.

У заявці «Барселони» відсутні Ліонель Мессі, Ансу Фаті, Френкі Де Йонг, Серхіо Бускетс, Серхі Роберто, Жерар Піке, Самюель Юмтіті та Рональд Араухо.

У складі «Динамо» не зіграють Артем Шабанов, Олександр Тимчик, Олександр Андрієвський, Богдан Леднєв, Міккель Дуелун, Жерсон Родрігес та Назарій Русин. На передматчевій пресконференції головний тренер киян Мірча Луческу повідомив, що команді не допоможуть також Віктор Циганков та Сергій Сидорчук.

У попередньому матчі «Барселона» обіграла «Динамо» з рахунком 2:1.

Після трьох турів у групі G Ліги чемпіонів лідирує «Барселона» з дев’ятьома очками в активі. «Динамо» має одне очко й випереджає угорський «Ференцварош» за додатковими показниками.