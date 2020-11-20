У кількох футболістів і тренерів «Зорі» виявили COVID-19 – директор клубу

Кілька результатів тестів футболістів луганського клубу «Зоря» на COVID-19 виявилися позитивними. Про це повідомляє пресслужба клубу з посиланням на генерального директора Станіслава Оганова.

За словами Оганова, склад клубу пройшов тестування 18 листопада і отримала результати вчора.

«По-перше, позитивними виявилися тести у восьми футболістів Ю-19 і одного гравця Ю-21. Крім того, є позитивні тести в тренерського штабу основного складу й кількох гравців основи. Терміново було проведене повторне тестування. За його результатами, чотири першочергових тести виявилися хибними, показавши негативний результат. Решта лишилися без змін», – повідомив директор клубу.

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За його оцінкою, наразі склад «Зорі» готовий до проведення матчів Української Прем’єр-ліги. Наступний матч «Зорі» має відбутися 29 листопада з ужгородським «Мінаєм».

Клуб планує здати тести методом полімеразно-ланцюгової реакції в лабораторії, яка має сертифікат УЄФА, перед наступним матчем Ліги Європи – він заплановний на 26 листопада проти афінського клубу «АЕК».

Наразі, за словами директора клубу, всі гравці та тренери, в яких тести виявилися позитивними, ізольовані та перебувають під медичним контролем.

На початку листопада коронавірусну хворобу діагностували в трьох гравців київського «Динамо», до того – ще в близько десятка гравців цього клубу.