Технічна поразка та виліт з дивізіону чи перемога: яка буде доля збірної України?

Збірна України з футболу повертається додому. Команді Андрія Шевченка так і не дозволили зіграти матч проти Швейцарії в рамках Ліги націй, який скасували 17 листопада. Тепер долю «синьо-жовтих» вирішуватимуть в дисциплінарному комітеті УЄФА. Зібрали відповіді на головні питання про «конфліктний» і вирішальний матч для збірної України.

17 листопада мав відбутися матч в останньому турі Ліги націй, де збірна Україна мала зіграти на виїзді проти команди Швейцарії. Саме ця гра визначала б, хто з цих двох збірних збереже місце в дивізіоні «А» на наступний розіграш турніру.

Так в квартеті наразі лідирує збірна Німеччини, яка має 9 очок, на один менше в Іспанії. Україна набрала 6 очок та посідає третю сходинку. Швейцарці наразі йдуть останніми в групі та відстають від збірної України на три очки. Господарів у наступному матчі для збереження прописки в елітарному дивізіоні влаштує перемога з рахунком 1:0, 2:1 або більшим розривом, «синьо-жовтих» влаштує нічия або й мінімальна поразка з великою кількістю забитих м’ячів (2:3 тощо).

Чому матч не відбувся?

Напередодні матчу стало відомо, що кілька гравців збірної України (Едуард Соболь, Дмитро Різник та Євген Макаренко) отримали позитивний результат. Після чого «синьо-жовті» пройшли повторне тестування, яке показало ще позитивні результати у Руслана Маліновського, Жуніора Мураєва та Сергія Кривцова. Щоправда, у останніх двох такий результат було пізніше класифіковано як «фальшиво позитивні», тому що «зовсім недавно вони перехворіли на коронавірус, й у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання наразі».



Головний лікар Люцерна Роджер Харшталл відправив збірну України на карантин на 10 днів.



Місцева влада може скасувати футбольний матч?

Так, згідно з безпековим регламентом УЄФА, місцева влада може заборонити проведення футбольного матчу.

Рішення про скасування сьогоднішньої матчу прийняли попри те, що в складі України все ще є необхідна для матчу кількість здорових гравців. Адже за вимогами УЄФА в заявці команди має бути 13 футболістів, включно з як мінімум одним воротарем. Україна заявила на матч зі Швейцарією 18 гравців, з них три голкіпери.



Як своє рішення пояснює головний лікар Люцерна Роджер Харшталл?

На думку Роджера Харшталла навіть ті гравці, які показали негативні результати зараз, можуть вже захворіти на «ковід».

«Не дивлячись на негативні результати тестів, існує ймовірність, що до кінця тижня вони перетворяться на позитивні. Ми не можемо виключати можливість, згідно з якою нібито здорові футболісти можуть бути переносниками коронавірусу, оскільки інфекція ще не встигла проявитися на момент тестування. Саме тому збірна України опинилася на карантині. Я на 100% впевнений в цьому рішенні. Звичайно, мені хотілося б, щоб поєдинок відбувся і Швейцарія здобула заслужену перемогу, але, на жаль, обставини склалися інакше», – сказав Харшталл.

Що кажуть футболісти?

Головний тренер збірної Швейцарії Владімір Петковіч заявив, що вони б хотіли все ж таки виявити сильнішого саме на полі.

«Ми були готові, команда була максимально вмотивована та перебувала у хороших кондиціях після минулого матчу. Ми з нетерпінням чекали на цю гру. На жаль, ситуація склалася по-іншому, ми не можемо вплинути на це. Бажаємо здоров'я усім гравцям та членам збірної України, які отримали позитивний результат тесту. Ми – футболісти й завжди хочемо перемагати на полі. Але у нас більше немає цієї опції», – заявив Владімір Петковіч.

Українська збірна готова виходити на поле та вирішувати долю місця в дивізіоні «А» спортивним шляхом.

«Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на Covid-19, мають право брати участь у матчі відповідно до Протоколу УЄФА про повернення до гри. У списку збірної для участі в поєдинку є більше 13 гравців (у тому числі, мінімум, один воротар). Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі», – пишуть на сайті УАФ.

Крім того, українська сторона запевняє, що вони згодні та на перенесення матчу, і на нову збірну, але для цього потрібно більше часу.



Чи були такі випадки в інших збірних?

У вересні схожа ситуація відбулася з командою Чехії. 5 вересня стало відомо, що у складі чеської збірної є інфікований на коронавірус. Матч проти Шотландії опинився під загрозою зриву. Проте матч не перенесли і за один день Чехія зібрала нову команду з іншим тренером – наставником юніорської збірної Давідомом Голубеком.

Найбільш досвідченим гравцем, серед тих, хто вийшов на матч проти Шотландії, був 36-річний Губнік з «Сігми Оломоуц», який востаннє грав за збірну ще на Євро-2016.

15 листопада збірну Норвегії не випустили на виїзний матч після того, як у одного з гравців був позитивний тест. Влада Норвегії боялася, що вся команда може заразитися і матчі проти Австрії грала молодіжна збірна.

А чому Україна не може зібрати нову команду?

Україна мала б змогу випустити молодіжну команду, але 17 листопада U21 грала останній кваліфікаційний матч відбору на Євро-2021. Тобто за день до гри національної збірної молодші «синьо-жовті» розгромили Північну Ірландію з рахунком 3:0. Крім того, у декількох гравців молодіжної збірної також були позитивні результати тестування, тож тренер Руслан Ротань був змушений експериментувати зі своїм складом. Головне, що УЄФА забороняє гравцям виступати у більш ніж одному матчі за 48 годин.



Інші юнацькі збірні не викликалися на тренувальні збори через рішення УЄФА про перенесення всіх матчів, крім ігор для вікової категорії спортсменів «до 21 року».

Не всі футболісти мають біометричний паспорт, який дозволяє їздити без візи. Крім того, в Українській асоціації футболу пояснюють, що є ще й технічна сторона. Мало лише привезти гравців, їх також треба тестувати, а отже у будь-якому разі провести матч одразу командам не вдасться.

«Відповідно до протоколу УЄФА, гравцям перед матчем необхідно пройти тестування в сертифікованій лабораторії УЄФА. Здати такий тест в акредитованій УЄФА в Україні лабораторії можна не раніше 9.00 18 листопада. При цьому ця сама лабораторія вказує рекомендований час вильоту футболістів, до якого можна буде отримати всі результати тестів, це – 21.00. Оскільки гравці не можуть вилетіти на матч, не отримавши перед цим негативного результату тесту, то ця обставина є ще однією з тих, які роблять неможливою участь нового складу національної збірної в поєдинку 18 листопада», – інформує офіційний сайт УАФ.



Що буде далі?

Ця справа буде розглянута Дисциплінарним комітетом УЄФА.

«Рішення буде прийняте згідно зі спеціальними правилами, що діють на матчах національних збірних під егідою УЄФА. УЄФА хоче підкреслити важливість дотримання Протоколу УЄФА щодо повернення в гру та чинної нормативної бази усіма командами, гравцями, офіційними особами та усіма, хто причетний до цього», – заявили в УЄФА.

Якщо все ж таки гра не відбудеться, то може бути два варіанти. По-перше, технічна поразка одній з команд (якщо буде вирішено, що матч не відбудеться з вини однієї зі збірних), а отже автоматичне 0:3.

Якщо технічну поразку зарахують Україні, то в УАФ вже заявили, що подаватимуть протест.

По-друге, якщо буде вирішено, що матч не відбувся з причин, які не залежали від обох команд, то відбудеться жеребкування за регламентом УЄФА. Можливі три варіанти результату гри – 1:0, 0:0, 0:1. І тут який витягнуть, такий і буде. Тобто програти може кожна з команд, і нікому це не вигідно.



Чи були вже випадки в українському спорті, коли коронавірус «вирішував» результат гри?

Українським клубам не вперше Covid-19 заважає на євроарені. Волейбольний клуб «Барком-Кажани» через спалах коронавірусу в команді не поїхав на другий матч проти румунського «Динамо» у Кубку Виклику. Європейська конфедерація волейболу ухвалила рішення, що гру не переноситимуть, тож перший поєдинок, який відбувся у Львові, вважався остаточним. Тоді «Барком-Кажани» поступилися із рахунком 2:3 (25:22, 25:19, 21:25, 22:25, 9:15).

Гравці повертаються додому, пише пресаташе збірної Олександр Гливинський. Збірна чекає на рішення УЄФА.