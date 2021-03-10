Останній притулок чемпіонів | #ВУКРАЇНІ

Коли санний спорт тільки зародився в Швейцарії (у другій половині XIX століття) в Україні побудували одну з перших дерев'яних санних трас в Європі. У місті Кременець на Волині, вона збереглася до цих пір і тільки збільшилася у розмірах. І зараз це єдина на всю країну траса, де представники санних видів спорту можуть тренуватися. Спортсмени називають Кременець їхньою «колискою». Тут відточують свої навички всі українські спортсмени і проводяться не тільки державні, а й міжнародні змагання. Точніше, проводилися. Адже, за останні кілька років, стан легендарної траси істотно погіршився.