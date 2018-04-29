Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Квітень 2018, Київ 00:40
Новини | Події

Футбол: Мессі приніс «Барселоні» дострокове чемпіонство

Ліонель Мессі оформив «чемпіонський» хет-трик

«Барселона» перемогла «Депортиво» й достроково стала чемпіоном Іспанії.

У першому таймі два м’ячі в складі каталонців забили Філіппе Коутіньйо та Ліонель Мессі, однак господарі зуміли зрівняти рахунок – відзначилися Перес Мартінес та Емре Чолак.

Наприкінці гри перемогу своїй команді приніс Мессі, який забив ще двічі – на 82-й та 85-й хвилинах.

Хоча «Барселона» ще має зіграти чотири матчі в чемпіонаті, вона є вже недосяжною для своїх суперників: каталонці мають у своєму активі 86 очок, мадридський «Атлетико», у якого залишилися три матчі, має 75 очок, а «Реал Мадрид» – чотири гри попереду й 71 очко.

Востаннє «Барселона» ставала чемпіоном у сезоні 2015 – 2016 років. Минулоріч золоті медалі здобув «Реал Мадрид».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG