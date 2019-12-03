Ліонель Мессі вшосте отримав «Золотого м’яча»

Гравець іспанської «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі вшосте отримав «Золотий м’яч» (Ballon d’Or) – нагороду для найкращого футболіста року, яку присуджує журнал France Football. Нагороду вручили на церемонії в Парижі ввечері 2 грудня.

32-річний форвард Аргентини забив 46 м’ячів у 59 матчах за футбольний клуб «Барселона» і збірну своєї країни протягом 2019 року.

Мессі також вигравав цю престижну нагороду в 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 роках і тепер є найбільш титулованим володарем нагороди. П’ять разів «Золотий м’яч» отримував португальський нападник Кріштіану Роналду.

Попереднім володарем «Золотого м’яча» був півзахисник мадридського «Реала» і збірної Хорватії Лука Модрич.

«Золотий м’яч» серед жінок отримала зірка футболу США Меган Рапіно, яка зі своєю командою цього року виграла чемпіонат світу з футболу.

«Золотий м’яч» серед жінок є нагородою найкращій футболістці світу, яку France Football вручає вдруге, починаючи з 2018 року.

На чемпіонаті світу з футболу 2019 року Рапіно також отримала Золоту бутсу за кількість забитих м’ячів, тому що забила шість голів за меншу кількість ігрового часу, ніж її колега за збірною Алекс Морґан або англійська футболістка Еллен Вайт.

Після перемоги вона закликала зрівняти зарплати жінок-футболісток із зарплатами колег-чоловіків.