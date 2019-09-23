ФІФА визнала Мессі найкращим гравцем року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала найкращим гравцем року аргентинського форварда «Барселони» Ліонеля Мессі. Урочиста церемонія ФІФА The Best відбулася 23 вересня у Мілані.

На цю нагороду також претендували португальський форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду та нідерландський захисник «Ліверпуля» Вірджил ван Дейк.

Найкращим тренером року визнаний наставник «Ліверпуля» німець Юрген Клопп, він виграв з англійською командою Лігу чемпіонів УЄФА. Найкращим воротарем сезону став бразилець Аліссон Беккер із «Ліверпуля».

Приз Fair Play («За чесну гру») здобув головний тренер англійського «Лідса» Марсело Б’єлса. Наставник наказав підопічним пропустити гол від «Астон Вілли» – після того, як його футболісти забили гол у моменті, коли суперник зазнав травми. Поєдинок завершився нічиєю, «Лідс» через цю втрату очок не зумів вийти в англійську прем’єр-лігу.