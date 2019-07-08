Збірна США перемогла в Чемпіонаті світу з футболу серед жінок

Сполучені Штати 7 липня здобули перемогу в жіночому Світовому чемпіонаті з футболу. Американки перемогли збірну Нідерландів у фіналі з рахунком 2:0.

Матч відбувся в Ліоні, Франція. Перша половина гри пройшла внічию, доки напівзахисниця США Меган Рапіно не забила перший гол в цьому матчі і шостий – за час своєї участі в чемпіонаті цього року. На 69-й хвилині матчу другий гол нідерландкам забила інша напівзахисниця Роуз Лавелл.

Це восьмий жіночий світовий чемпіонат з футболу, в якому беруть участь США, і четвертий, який завершується перемогою американської збірної.

Крім того, 34-річна Рапіно отримала Золотого м’яча як найкраща гравчиня чемпіонату 2019 року. Вона також отримала Золоту бутсу за кількість забитих м’ячів, тому що забила шість голів за меншу кількість ігрового часу, ніж її колега за збірною Алекс Морґан або англійська футболістка Еллен Вайт.

Тренерка американської збірної Джилл Елліс стала першою, хто двічі поспіль привів команду до перемоги на Чемпіонаті світу як серед жінок, так і серед чоловіків, з 1930 року – тоді такого результату зміг досягнути італійський тренер Вітторіо Поццо.

5 липня стало відомо, що Міжнародна федерація футболу ФІФА планує збільшити кількість команд, які беруть участь у Чемпіонаті світу з футболу серед жінок – з 24 до 32 збірних.