Лука Модрич перервав традицію Роналду і Мессі в отриманні «Золотого м’яча»

Хорватський футболіст Лука Модрич, півзахисник мадридського «Реалу» і збірної Хорватії отримав «Золотий м’яч» – приз найкращому футболістові року за версією тижневика France Football.

Про перемогу 33-річного Модрича оголосили 3 грудня в Парижі.

У травні цього року Модрич виграв у складі «Реалу» турнір Ліги чемпіонів. У липні в складі збірної команди Хорватії він дійшов до фіналу чемпіонату світу.

У листопаді ФІФА визнала його гравцем року.

Від 2008 року «Золотий м’яч» діставався – по п’ять разів – тільки двом футболістам, Кріштіану Роналду і Ліонелю Мессі. Цього року Роналду посів друге місце, Мессі – п’яте.