Лука Модрич визнаний гравцем року за версією FIFA

Гравець збірної Хорватії з футболу та іспанського клубу «Реал Мадрид» Лука Модрич визнаний найкращим гравцем 2018 року за версією FIFA.

На нагороду також претендували гравець збірної Португалії й італійського «Ювентусу» Кріштіану Роналду та представник збірної Єгипту й англійського «Ліверпуля» Мохаммед Салах.

Кращим тренером року визнаний наставник чемпіонів світу збірної Франції Дідьє Дешам. Премію Пушкаша за кращий м’яч отримав Мохаммед Салах.

Це не перша індивідуальна нагорода для Модрича цього року. Раніше він був визнаний гравцем року за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та найкращим гравцем чемпіонату світу з футболу, на якому його збірна дійшла до фіналу.