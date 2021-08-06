Ціни на газ у Європі оновили рекорд після вибуху на заводі «Газпрому»

Ціни на природний газ у Європі сягнули історичного рекорду, перевищивши 540 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє російське бізнес-видання «Коммерсант». За даними видання, вартість палива зростає на тлі потужного вибуху, який стався на заводі «Газпрому» в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Пожежа розпочалася 5 серпня на заводі «Газпромпереробки» в місті Уренгой, це найбільше газопереробне підприємство в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії.

Відразу після інциденту було зафіксоване зниження обсягів транзиту газу по газопроводу «Ямал – Європа»: до кінця четверга поставки палива до Німеччини скоротилися вдвічі – з двох до одного мільйона кубометрів.

Джерело видання «Лента.ru» повідомило, що сировиною, яка використовується на заводі «Газпрому», є газовий конденсат із місцевих родовищ, і тепер там доводиться спалювати конденсат, оскільки «виробничі технологічні установки заводу повністю зупинені».

Як стверджується, 80% експортного російського газу видобувається саме в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, і тепер весь цей обсяг виявився під загрозою. Великих збитків завдано і екології, зафіксовані великі викиди продуктів згоряння газового конденсату, газу і нафти. Причини вибуху встановлюються.