Народного артиста Володимира Талашка звинувачують у домаганнях. Він заперечує, а соціальні мережі вирують

Кілька студенток, в минулому абітурієнток, театрального вишу імені Карпенка-Карого звинуватили викладача і народного артиста України Володимира Талашка у сексуальних домаганнях. В останні дні про це стало відомо широкому загалу, проте чутки про таку імовірну поведінку Талашка ходять у театральній тусовці понад два десятиліття.

Викладач найбільш відомий роллю старшого лейтенанта Сергія Скворцова у радянській стрічці 1973 року «До бою йдуть лише «старі» Леоніда Бикова. Нині він викладає у Київському національному університеті театру, кiно і телебачення ім. Карпенка-Карого – провідному театральному виші України.

За словами імовірних постраждалих від дій Талашка, домагання відбувалися за схожою схемою: викладач запрошував студенток та абітурієнток нібито для репетицій до своєї квартири, а там пропонував зробити кілька фотографій із частковим оголенням.

Кількість жінок, які публічно заявляють про домагання з боку Талашка, зростає, і ситуація імовірно розвиватиметься надалі, адже імовірні постраждалі готові писати заяви до правоохоронних органів, а деякі юристи висловили готовність відстоювати їхні інтереси у суді. Радіо Свобода розповідає про деталі скандалу, реакцію користувачів соціальних мереж, та що про це каже сам 75-річний Володимир Талашко?

Чому про імовірні домагання стало відомо?

Історія набула широкого розголосу завдяки допису сценариста Богдана Панкрухіна у Facebook. У ньому автор наводить історії двох жінок, які нібито постраждали від домагань з боку Володимира Талашка.

Панкрухін зазначає, що про випадки сексуального гарасменту в університеті Карпенка-Карого було відомо і раніше: він навів кілька історій, в яких до студенток чіплялися викладачі та дозволяли собі некоректну сексуальну поведінку стосовно них.

«Але я прекрасно розумів, що це лише маленька верхівка айсберга у цій непростій історії, і вирішив кинути клич в Instagram, щоб якщо хтось став жертвою домагань у стінах Карпенка-Карого чи інших театральних установ, то зв’язувалися зі мною», – написав Панкрухін.

На цю мить допис сценариста зібрав майже 500 коментарів і понад 360 репостів. Згодом, як зазначає Панкрухін, йому почали писати інші імовірні постраждалі, які підтверджували чутки про поведінку Талашка та розповідали свій досвід домагань з його боку.

В мене у цьому році була така ж ситуація, так само фоткав, казав закусити губу, підняти ноги, брав за талію і кликав до квартири

«Прочитала пост ваш, і в мене у цьому році була така ж ситуація, так само фоткав, казав закусити губу, підняти ноги, брав за талію і кликав до квартири… Я одразу сказала батькам, що тут щось не так. І не вступала [на курс] до нього. Хоча все життя мріяла навчатися у Карпенка», – написала одна з жінок.

Хто заявив про домагання?

Акторка Вікторія Муштей – одна з жінок, які відкрито заявили про гарасмент з боку Володимира Талашка. За її словами, ця історія сталася, коли їй було 18 років. Вона прийшла на консультацію в університет, щоб отримати допуск на творчий конкурс для вступу. На дикторську спеціальність набирав народний артист України Володимир Талашко.

Він запропонував абітурієнтці поспілкуватися вже поза стінами факультету і разом порепетирувати її програму. За словами Муштей, вона почала відмовлятися і просила перенести зустріч на інший день, а Талашко наполягав. Зрештою він запропонував підкинути її на своєму авто до метро.

Я розуміла, що це народний артист і педагог, він навряд завдасть мені якоїсь шкоди, адже він – ікона покоління

«Я розуміла, що це народний артист і педагог, він навряд завдасть мені якоїсь шкоди, адже він – ікона покоління», – розповіла Муштей.

Згодом вона побачила, що вони проїхали повз станцію метро, але Талашко не зупиняв автомобіль. Як каже тодішня абітурієнтка, він переконав її поїхати до нього додому, аби все ж порепетирувати байку, інакше може не пройти конкурс, а він хоче їй допомогти: «Тобто народний артист пропонує вам допомогу, а ви кажете, що вам ще треба з подружкою погуляти? Це так ви хочете стати артисткою?»

Вже вдома Талашко поставив диск зі своїми піснями і запропонував потанцювати. «Він почав гладити мене руками, притискати до себе. Мені було неприємно… Він поліз цілуватися. І це стало останньою краплею. Я почала вириватися...Він спробував заспокоїти, запропонував постелити у сусідній кімнаті, щоб я пізно не їхала», – розповідає Муштей.

Юлії Бірзул було 16 років, коли вона поїхала у Київ на творчий відбір до університету ім. Карпенка-Карого. Вона розповідає, що на вокзалі її з квітами зустрів Володимир Талашко, з яким вона познайомилась за два роки до того на театральному фестивалі.

Оскільки університет ще був зачинений, викладач запропонував поїхати до нього додому. «Ми поснідали, потім ми перейшли в залу, і він почав прослуховування моєї програми… Потім Талашко дістав фотоапарат і запропонував мене пофотографувати, сказав, що це його хобі, що він всіх фотографує. Я думаю: «ну коли приїхала вже на акторський вступати, то потрібно і фотографуватись». Тут і почалося це: “А ось тут припустіть, тут зніміть”.

За цими думками, я не зрозуміла, як ми опинилися в спальні, я вже лежала на ліжку, а він мене цілував... Він взагалі ніяк не реагував на моє (зараз розумію) дуже розгублене: «Що ви робите, мені незручно, припиніть

Так він мене роздягнув по пояс, а потім почав до мене чіплятися. Я була просто шокована, не знала, що мені взагалі робити в цій ситуації, як все зупинити і втекти з цієї квартири… За цими думками, я не зрозуміла, як ми опинилися в спальні, я вже лежала на ліжку, а він мене цілував... Він взагалі ніяк не реагував на моє (зараз розумію) дуже розгублене: «Що ви робите, мені незручно, припиніть».

Бірзул розповідає, що їй довелося вдати, ніби вона зомліла, аби зупинити Талашка. Зрештою він таки відвів її до університету.

Реагуючи на розголос, журналістка Яніна Соколова також розповіла про те, як стикалась із гарасментом з боку викладачів-чоловіків в університеті імені Карпенка-Карого.

«Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів мав і до мене схожі спроби, які відбувалися під дією на нього оковитої. Так, педагоги у вузі періодично п‘ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки мовчатимуть. Бо хто вони – народні, а хто ці, «іногородні». Я категорично давала відворот метрам, але пам‘ять це тримає», – написала Соколова.

Про домагання з боку Володимира Талашка розповіла і журналістка Громадського Радіо Ірина Сампан. Це сталося після інтерв’ю з актором, яке Ірина записувала у 2018 році.

«Переді мною сидить народний артист України Володимир Талашко. Всі знають його за роллю у фільмі Бикова «В бой идут одни старики». Це був 2018 рік. Після цього інтерв’ю він запросить мене додому показати свої фотографії зі зйомок «для інтерв’ю», нагороди, потім наллє якоїсь наливки й почне домагатися. За декілька хвилин я вилечу з його квартири, закрию рота й ніколи нікому про це не скажу. Ну я так думала. Але як виявилося, це був не перший і не останній випадок», – написала Сампан.

«Це було коли мені виповнилось тільки 15… Про це я розповідала своїм друзям, колегам, викладачам, ні для кого це була не новина. В Університеті про Талашка знали всі. Прочитавши першу історію дівчини (Юлії Бірзул – прим. ред.), подумала, що хтось від мого імені написав», – розповіла у коментарі Радіо Свобода ще одна акторка, яка імовірно постраждала від домагань Володимира Талашка.

Як відреагували у соціальних мережах?

Деякі коментатори засумнівалися у щирості жінок, які почали відкрито висувати звинувачення проти Талашка лише через кілька років після імовірних домагань.

«Поки були студентками – не скаржились, а зараз «колишні» студентки згадали про такі епізоди у своєму житті. Найімовірніше сполошилися ті, хто так і не пробилися на велику сцену», – написала користувачка Ірина М.

«20 років приставав, фотографував, а тут нарешті виплило...))) мода, така мода... ну і «акторки» мовчали, мовчали, а тепер піар», – написав користувач із ніком Іван Виговський.

Але причиною мовчання студенток часто є страх та сором через подібні засудження з боку суспільства. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Вікторія Муштей – одна з тих, хто звинувачує Талашка у домаганнях.

На захист викладача стали й інші користувачі, які здебільшого зазначають, що подібних історій про викладача не чули і не вірять, що він міг так вчинити. Інші закликають утриматися від звинувачень, допоки вина Талашка не буде доведена у суді.

«Автор цього допису, сподіваюся, зможе всіх цих «дівчат» привести до суду у якості свідків? Бо інакше знадобиться купа грошей на адвокатів», – написав Сергій Руденко.

На подібні коментарі автор допису Богдан Панкрухін відповідав все новими і новими історіями домагань, які йому продовжують надсилати імовірні постраждалі в особисті повідомлення.

Як відреагували в університеті і сам Талашко?

У коментарі виданню Wonderzine виконувачка обов’язків ректора університету ім. Карпенка-Карого Галина Миленька сказала, що раніше не чула про жодний подібний випадок. Зараз університет намагається перевірити заяви колишніх студенток, які звинувачують Володимира Талашка у домаганнях.

«Зараз ми обговорюємо створення робочої комісії для з’ясування фактів, викладених у цьому пості. Можливо, на час проведення цього розслідування Талашка на певний час відсторонять від виконання обов’язків, якщо так вирішить ця комісія. Якщо ці факти будуть підтверджені не просто враженнями від спілкування з викладачем, підключать юристів і застосують жорсткі заходи аж до звільнення викладача», – сказала Миленька.

Сам Володимир Талашко усі звинувачення відкидає і вважає історії імовірно потерпілих наклепом. Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

Роздягав? Цілував? Такого не було. Не пам'ятаю, не знаю. Якогось спілкування інтимного не було

Раніше спілкуючись із журналістами каналу «1+1», Талашко сказав, що жодних домагань з його боку не було: «Роздягав? Цілував? Такого не було. Не пам'ятаю, не знаю. Якогось спілкування інтимного не було».

Як відреагувало міністерство культури та інформаційної політики?

У відомстві ініціювали службове розслідування щодо Володимира Талашка і закликали університет ім. Карпенка-Карого «сприяти оперативній та всебічній перевірці усіх наведених випускницями фактів».

Тим часом юрист Владислав Білоцький заявив про готовність відстоювати інтереси постраждалих у суді і запропонував імовірним потерпілим написати колективну заяву у поліцію.