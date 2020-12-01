Відомого фотографа Ктиторчука підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Йому «світить» до 15 років тюрми

Святошинський районний суд Києва 28 листопада обрав запобіжний захід для відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука: два місяці за ґратами без права на заставу. Ктиторчука підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат.

Колеги фотографа закликають дочекатися остаточного вироку суду. Натомість, у соціальних мережах почали з’являтися пости від жінок, котрі стверджують, що свого часу вони також ставали жертвами сексуального насилля з боку Олександра Ктиторчука.

Хто такий Олександр Ктиторчук

Йому 56 років. Він один із найупізнаваніших українських фотохудожників, для якого позували найвідоміші зірки вітчизняного шоу-бізнесу та спорту, такі як Настя Каменських, Лілія Подкопаєва, Надія Мейхер, Альона Вінницька, Ольга Сумська, Остап Ступка.

Улюблені жанри фотографа: психологічний портрет та ню-фотографія. На більшості світлин, що опубліковані на сторінці Ктиторчука в інстаграмі, зображені дівчата-підлітки.

Олександр Ктиторчук займається викладанням. Він має свою власну фотошколу, а також викладає у Київській школі фотографії. Наприклад, 3 листопада він давав майстер-клас на тему «Арт ню фотографія» у Київській школі фотографії, про що повідомлялося на фейсбук-сторінці школи.

Підозра та арешт

Ктиторчука затримали 26 листопада у його студії. У поліції стверджували, що з 2016 року фотограф «скоював розбещення стосовно неповнолітніх і малолітніх дітей» у своєму автомобілі та фотостудії. Серед потерпілих є дівчата, котрим по 15 і 17 років. Наразі поліція відпрацьовує щонайменше шістьох потерпілих.

Під час обшуку у квартирі-студії Ктиторчука правоохоронці вилучили ноутбуки, планшети, мобільні телефони, фотоапарати та флешки. Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у сюжеті на Espreso.TV розповів, що затриманий знімав статеві акти з неповнолітніми на відео і зберігав ролики на комп’ютері.

Через два дні після затримання підозру для Ктиторчука перекваліфікували у «зґвалтування». Сам Олександр Ктиторчук звинувачення на свою адресу відкидає. У спілкуванні з журналістами ТСН своє затримання він назвав «концертом і театральною постановкою».

Обрання запобіжного заходу для Ктиторчука відбувалося у закритому режимі. Журналістів впустили до зали суду, вже коли суддя зачитував ухвалу. Ктиторчука арештували на два місяці без права внесення застави. На фотографа вдягли кайданки прямо у залі суду. Якщо провину доведуть, йому «світить» до 15 років позбавлення волі, повідомляють у поліції.

Реакція колег, друзів і моделей

У Київській школі фотографії, де викладав Олександр Ктиторчук, не підтримали і не захистили фотографа. Там закликали «не вішати ярликів до остаточного рішення суду». Крім того, у школі повідомили, що Олександр Ктиторчук не штатний фотограф школи, а один із численних митців, яким школа надає площадку для проведення майстер-класів та лекцій.

«Київська школа фотографії не має відділу КДБ, котрий вивчає особисті справи лекторів. Ми ухвалюємо рішення про співпрацю з фотографами виключно на підставі запитів студентів, досвіду в професії, творчості в фотографії та ораторських здібностей лектора», – повідомив Костянтин Сова, засновник Київської школи фотографії, у фейсбуці.

На захист фотографа став відомий український продюсер Юрій Фальоса. Він повідомив, що не вірить у винуватість Ктиторчука, і назвав його «одним із найкращих та найбільш неординарних фотохудожників України».

Після того, як справа Ктиторчука набула розголосу у ЗМІ та соцмережах, киянка і засновниця проєкту «Ти цінний» Світлана Коваль розповіла, що в юному віці вона сама стала жертвою фотографа Ктиторчука.

За словами жінки, коли їй було 17 років і вона була учасницею проєкту «Шанс.Model.Ua» на телеканалі «Інтер», фотограф Олександр Ктиторчук зґвалтував її під час однієї з фотосесій.

Світлана Коваль закликала інших жінок не мовчати і поділитися сумним «досвідом» співпраці з Ктиторчуком під тегом #ЖертвиКтитора. Пост Світлани набрав сотні реакцій, коментарів та поширень, проте на момент публікації цього матеріалу більше ніхто з інтернет-користувачок відкрито не звинуватив фотохудожника у насильстві.

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