В університеті імені Карпенка-Карого кажуть, що не отримували скарг на домагання

У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого заявляють, що не отримували офіційних звернень і скарг на домагання до студенток з боку викладачів. Про це йдеться в заяві вишу від 9 серпня.

«До університету почали надходити звернення стосовно розповсюдженої в соціальних мережах негативної інформації, в якій згадуються викладачі університету. В той же час офіційних звернень, запитів, скарг, повідомлень до університету не надходило. В своїй діяльності університет керується чинним законодавством України», – йдеться в заяві.

Водночас в університеті додали, що «дотримуючись принципу об’єктивності і враховуючи брак фактів», не мають «об’єктивної можливості надати офіційний коментар стосовно розповсюдженої інформації».

Перед цим у ЗМІ з’явилася інформація про те, що одного з викладачів вишу звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток.

Міністерство культури й інформаційної політики України заявило, що ініціює службове розслідування і закликало керівництво університету сприяти оперативній і всебічній перевірці всіх фактів, наведених колишніми студентками.