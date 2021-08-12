А ми ось у чому хочемо розібратися: випадки домагань з боку викладачів або, наприклад, начальства, були і раніше. Але, зазвичай, в країнах пострадянського простору вони замовчувалися. А зараз все частіше жінки говорять про це. Кореспондентка телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» Юлія Жукова розповість докладно про те, хто і в чому звинувачує Володимира Талашка, як на це реагує керівництво закладу вищої освіти і міністр культури України. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)
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