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«Людина заслужена». Як в університеті, де викладав актор Володимир Талашко, відреагували на звинувачення в домаганнях (відео)

«Людина заслужена». Як в університеті, де викладав актор Володимир Талашко, відреагували на звинувачення в домаганнях (відео)
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«Людина заслужена». Як в університеті, де викладав актор Володимир Талашко, відреагували на звинувачення в домаганнях (відео)

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Актора і викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили в домаганнях до студенток і журналісток. Сам він відкидає звинувачення.

А ми ось у чому хочемо розібратися: випадки домагань з боку викладачів або, наприклад, начальства, були і раніше. Але, зазвичай, в країнах пострадянського простору вони замовчувалися. А зараз все частіше жінки говорять про це. Кореспондентка телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» Юлія Жукова розповість докладно про те, хто і в чому звинувачує Володимира Талашка, як на це реагує керівництво закладу вищої освіти і міністр культури України. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

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