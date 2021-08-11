Талашка відсторонили від роботи в КНУТКіТ на час перевірки, вона ще не почалася

Перевірка заяв про домагання викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Володимира Талашка до студенток і абітурієнток почнеться після завершення відпусток і канікул. Про це Радіо Свобода повідомила проректорка університету з наукової роботи Галина Миленька.

За її словами, п’ять шостих комісії, яка має здійснювати перевірку, наразі у відпустці, а студенти переважно відпочивають за межами Києва.

«Щоб комісія почала працювати – коли всі вийдуть на роботу, студенти повернуться з канікул. Але перші кроки зроблені, як ви знаєте, ми розіслали матеріали, які нам трапилися, для осмислення, і до 1 вересня кожен буде думати, як у такій складній ситуації з’ясовувати без наявності фактів. І в цьому ж наказі, в якому затверджено склад комісії, так само на час проведення з’ясування фактів, викладених у соцмережах – відсторонити від проведення занять Володимира Дмитровича», – розповіла вона.

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На питання, скільки може тривати сама перевірка, Миленька вказала на те, що наразі в розпорядженні комісії є тільки ті дані, які вдалося отримати з соцмереж.

«Якби вони щось писали на університет, приходили, розповідали, навіть виконувачка обов’язків ректора Інна Сергіївна Кочарян згодна анонімно приймати, щоб вислухати інший бік. Тому дуже важко передбачити, якби були якісь факти, їх можна осмислювати і в межах чинного законодавства приймати рішення. А коли немає підтверджених фактів, то я навіть не знаю, це вже будуть юристи думати, в який бік нам піти, щоб об’єктивність і неупередженість була збережена», – додала представниця університету.

Вона також стверджує, що навчальний заклад отримував звернення на підтримку Талашка.

«Він працював і в дитячих колективах, і за багато десятиліть ніхто ніколи подібного за ним не підмічав. Але поки що ми не всі листи отримали. Говорити – це одне, а отримаємо листи, знов-таки для комісії буде слово проти слова, лист проти листа, будемо дивитися», – сказала Миленька.

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У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого 11 серпня створили робочу групу з розслідування інформації про домагання до студенток з боку викладачів.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що викладача вишу, актора Володимира Талашка звинуватили в домаганнях до студенток. Сам він всі звинувачення відкинув.

Міністерство культури й інформаційної політики України ініціювало службове розслідування.

Водночас у виші раніше заявили, що офіційних скарг на домагання до студенток з боку викладачів не отримували.