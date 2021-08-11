В університеті імені Карпенка-Карого створили групу з розслідування інформації про домагання

У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого створили робочу групу з розслідування інформації про домагання до студенток з боку викладачів.

«До університету звернулися засоби масової інформації з приводу надання коментарів щодо скандальної ситуації, яка склалася навколо педагогів, яких звинувачують в домаганнях до студенток. З метою встановлення істини і визначення винних університет створив робочу групу з розслідування наявної інформації про харасмент», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 10 серпня.

Виконувачка обов’язків ректора Інна Кочарян закликала «всіх причетних» зв’язатися з нею особисто для повідомлення таких фактів, «враховуючи морально-етичний аспект і жахливість ситуації».

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що викладача вишу, актора Володимира Талашка звинуватили в домаганнях до студенток. Сам він всі звинувачення відкинув.

Міністерство культури й інформаційної політики України ініціювало службове розслідування.

Водночас у виші раніше заявили, що офіційних скарг на домагання до студенток з боку викладачів не отримували.