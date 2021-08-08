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Українського суддю визнали найкращим за версією оргкомітету боксерського турніру Олімпіади – ФБУ

Павло Василинчук провів 10 боїв як рефері і 32 – як член суддівської бригади (ілюстраційне фото)

Український суддя Павло Василинчук визнаний найкращим суддею Олімпійських ігор 2020 року за верчією організаційного комітету боксерського турніру Ігор, повідомляє Федерація боксу України.

«Суддя міжнародної категорії AIBA (3 зірки) Павло Василинчук з України визнаний найкращим суддею Олімпійських ігор-2020 у Токіо за версією оргкомітету олімпійського боксерського турніру!» – йдеться в повідомленні організації.

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Федерація зазначає, що Василинчук був єдиним представником України з 36 суддів у міжнародному суддівському корпусі в Токіо.

Він провів 10 боїв як рефері і 32 – як член суддівської бригади.

Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершилися 8 серпня.

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