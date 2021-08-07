Боксер Хижняк: «Потрібно ще попрацювати, щоб заслужити золоту медаль»

Український боксер Олександр Хижняк прокоментував поразку у фіналі олімпійського турніру.

«Дуже хотілося перемогти. І зараз важко прокоментувати фінальний поєдинок. Напевне, ще потрібно ще попрацювати, щоб заслужити золоту медаль. Буду продовжувати підготовку, попереду Париж», – розповів боксер з Полтави пресслужбі Національного олімпійського комітету України.

Хижняк впевнений, що неодмінно матиме нагоду на реванш.

«Олімпійські ігри важко порівняти з іншими змаганнями. Тут всі супротивники дуже сильні. І перший суперник і останній – їх важко порівнювати. Але це дійсно високопрофесійні спортсмени. Я вже боксував з бразильцем і перемагав його. Сподіваюсь, в майбутньому ми зустрінемось знов і я його переможу», – наголосив Хижняк.

Український боксер Олександр Хижняк завоював срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо. У фіналі в категорії до 75 кілограмів Хижняк поступився бразильцю Еберту да Консейсана Соузу.