Байден та Меркель обговорили ситуацію в Афганістані

Президент США Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію в Афганістані під час телефонної розмови 18 серпня. Про це повідомили у Білому домі.

«Вони високо оцінили постійні зусилля своїх військових та цивільного персоналу, які тісно співпрацюють у Кабулі з евакуації своїх громадян, вразливих афганців та мужніх громадян Афганістану, які невтомно працювали протягом останніх 20 років задля забезпечення безпеки, сприяння миру та забезпечення сприяння розвитку афганського народу», – мовиться у повідомленні.

Байден та Меркель також обговорили необхідність тісної координації щодо надання гуманітарної допомоги афганцям, а також підтримку сусідніх з Афганістаном держав. Цю роботу лідери США та Німеччини мають намір також обговорити на майбутній віртуальній зустрічі «Групи семи».

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.